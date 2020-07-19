Тодт: я видел Михаэля Шумахера на прошлой неделе. Надеюсь, мир сможет увидеть его снова
Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт рассказал о встрече с Михаэлем Шумахером.
«Я видел Михаэля на прошлой неделе. Он борется. Я надеюсь, что мир сможет увидеть его снова. Вот над чем он и его семья работают», — приводит слова Тодта Daily Mail.
51-летний Шумахер — семикратный чемпион Формулы-1. Первые два титула он завоевал в 1994 и 1995 годах, когда выступал за «Бенеттон», а затем ещё пять раз стал сильнейшим по итогам сезона, будучи гонщиком «Феррари»: с 2000 по 2004 год.
Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.
Михаэля Шумахера не будут оперировать до окончания пандемии
- 19 июля 2020
-
07:15
-
00:40
-
00:28
- 18 июля 2020
-
23:56
-
23:34
-
23:28
-
23:02
-
22:40
-
22:35
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:41
-
21:33
-
21:24
-
21:04
-
20:44
-
20:32
-
20:08
-
19:54
-
19:43
-
19:23
-
19:19
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:20
-
17:41
-
17:32
-
17:22
Партнерский контент