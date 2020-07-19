Тодт: я видел Михаэля Шумахера на прошлой неделе. Надеюсь, мир сможет увидеть его снова

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт рассказал о встрече с Михаэлем Шумахером.

«Я видел Михаэля на прошлой неделе. Он борется. Я надеюсь, что мир сможет увидеть его снова. Вот над чем он и его семья работают», — приводит слова Тодта Daily Mail.

51-летний Шумахер — семикратный чемпион Формулы-1. Первые два титула он завоевал в 1994 и 1995 годах, когда выступал за «Бенеттон», а затем ещё пять раз стал сильнейшим по итогам сезона, будучи гонщиком «Феррари»: с 2000 по 2004 год.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.