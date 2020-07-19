На Гран-при Венгрии ожидается дождливая погода

Сегодня, 19 июля, пройдёт третья гонка сезона в Формуле-1 Гран-при Венгрии. По прогнозу погоды, во время заездов в Будапеште, вероятнее всего, будет идти дождь. Такой сценарий оценивается в 62–69%. Дождливую погоду обещают до 21:00 и лишь вечером вероятность осадков в столице Венгрии оценивается низко.

Напомним, свободные практики Гран-при Формулы-1 в пятницу, 17 июля, прошли в дождевых условиях, что заставило многих пилотов остаться в боксах.

Дождливая погода может значительно изменить расклад сил в гонке. С поула стартуют пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, второй ряд на стартовой решётке — за гонщиками «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом и Серхио Пересом. Даниил Квят примет старт с семнадцатой позиции.