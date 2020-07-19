«Действительно особенный». Марко отметил выступление Шварцмана в Венгрии
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление российского гонщика Роберта Шварцмана в первой гонке венгерского этапа Формулы-2 на автодроме «Хунгароринг». Шварцман после старта с 11-й позиции сумел сберечь жёсткие шины и затем уверенно всех обогнать после перехода на мягкий комплект покрышек ближе к финишу гонки.
«Умный, быстрый, берегущий шины, действительно особенный», — отозвался Марко о Шварцмане в интервью F1-Insider.
Российский гонщик входит в программу поддержки «СМП Рейсинг» и Академию «Феррари». После четвёртого места в воскресной спринтерской гонке Шварцман продолжает возглавлять общий зачёт Формулы-2 с 81 очком против 63 у ближайшего преследователя — ещё одного воспитанника «Феррари» Каллума Айлотта.
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