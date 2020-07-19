Шварцман: попытался догнать Мика, но сказалась деградация шин

Гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на четвёртом месте в спринтерской гонке венгерского этапа Формулы-2.



«В целом в восторге от уик-энда. Сегодня за четвертую позицию мы набрали 8 очков, а за этап – 33. На старте в первом повороте задача была – удержаться, а затем я просто атаковал, насколько было возможно. Сначала удавалось управлять расходом шин, но затем переднее левое колесо начало очень быстро уходить, так что нам пришлось совершить пит-стоп. Думаю, это было правильное решение.



Я поднялся до четвертой позиции, приняв участие в нескольких хороших сражениях, и попытался догнать Мика, но вновь сказалась деградация шин. Пришлось опять следить за этим и стараться сохранить место. Команда проделала по-настоящему хорошую работу, ведь квалификация оказалась полной противоположностью гонкам. Теперь нам надо хорошо подготовиться к Сильверстоуну, чтобы выступить еще лучше», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».