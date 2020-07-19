Смоляр рассказал, как ему удалось отыграть двадцать позиций за гонку

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр рассказал о прорыве с 27-го места на седьмое в спринтерской гонке Формулы-3 в Венгрии.
«Ключевая задача в дождевых гонках – использовать другие траектории по сравнению с соперниками, но при этом контролировать ситуацию. В первом повороте я затормозил позже всех и обогнал сразу четыре машины. Затем нашел хорошую траекторию в поворотах, как сделал это в квалификации, и понял, где лучше ехать. Поэтому за круг совершал по одному-два обгона. Правда, с Давидом Шумахером пришлось побороться, но всё же я его прошел.
Под конец гонки, где-то за пять кругов до конца, резина «умерла»: я отъезжал от восьмого места, но к шестому приближался очень медленно. Впрочем, и отрыв там был большой, порядка пяти секунд, поэтому вряд ли бы смог побороться за позицию. Ведь я единственный, кто совершил так много обгонов, и шины уже износились. Потому не удалось и быстрый круг поставить, хотя темп у нас был. Считаю, гонка получилась хорошей. Набрал несколько очков в личном зачете, что очень важно», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».
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