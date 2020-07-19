Тодт — о движении Black Lives Matter: все жизни имеют значение

Глава ФИА Жан Тодт поделился мыслями о борьбе с расизмом в ФИА и взглядом на то, должны ли пилоты преклонять колено в знак солидарности с членами движения Black Lives Matter.

«Когда был ребёнком, мне говорили, чтобы я никому не рассказывал о происхождении отца. Но когда мне исполнилось 17 или 18 лет, решил, что никогда не буду этого скрывать.

Моя супруга Мишель Йо — представительница жёлтой расы. Она китаянка, иногда у неё возникали проблемы. Льюис Хэмилтон очень вовлечён в проблемы расизма. Но каждый должен выражать свою позицию так, как считает нужным. Кому-то нужно делать это во всеуслышание, кому-то требуется тишина. Но суть в том, что все мы против расизма.

Говорю, что жизни имеют значение. Не только жизни чёрных, но и жизни представителей белой или жёлтой расы. Все жизни важны", — приводит слова Тодта Daily Mail.