Ферстаппен попал в аварию на установочном круге. Болид серьёзно повреждён
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию на установочном круге Гран-при Венгрии. В результате нидерландец повредил переднее антикрыло и подвеску. Болид пытаются отремонтировать непосредственно на стартовой решётке, но нет гарантии, что это удастся сделать до старта.
Фото аварии можно посмотреть в «Твиттере» Формулы-1.
Напомним, Ферстаппен должен был принять старт на Гран-при Венгрии с седьмой позиции. Поул во вчерашней квалификации завоевал Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Это была 90-я победа британца в квалификациях. Со второго места стартует напарник Хэмилтона Валттери Боттас, а третье место за гонщиком «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом.
Напарник Ферстаппена Александер Албон стартует с 13-го места.
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