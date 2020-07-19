Марк Маркес сломал правую руку и может пропустить следующий этап сезона MotoGP
Гонщик «Хонды» Марк Маркес сломал руку в аварии на Гран-при Испании, сообщает The Race. После аварии Маркес был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом правой руки. Гонщику потребуется операция.
В ходе гонки Маркес дважды был на грани серьёзной аварии — на третьем круге Маркес потерял байк в четвёртом повороте, однако смог стабилизировать ситуацию, выбраться из гравийной ловушки и начать прорыв с последней позиции, на которую он откатился.
В итоге Маркесу удалось прорваться до четвёртого места и атаковать Маверика Виньялеса в борьбе за третье место. Именно в этой борьбе Маркес и потерял мотоцикл и попал в серьёзную аварию.
Пока неизвестно, сможет ли Маркес принять участие в следующей гонке сезона — Гран-при Андалусии.
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