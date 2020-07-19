Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Венгрии

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Венгрии на стационарной трассе «Хунгароринг». Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. Голландец попал в аварию на установочном круге, потеряв переднее антикрыло и повредив переднюю подвеску. Однако механики «Ред Булл» успели починить машину на стартовой решётке, а сам пилот после старта с седьмой позиции сумел финишировать вторым, под финиш сдержав давление со стороны Валттери Боттаса.



На подиум Гран-при Венгрии поднялись гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, между которыми расположился Ферстаппен. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал на 12-м месте.