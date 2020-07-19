Квят: чувствовал, что был шанс финишировать в очках. Нужно изучить ход гонки

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал финиш на 12-м месте в гонке Гран-при Венгрии Формулы-1.



«Я был очень доволен сегодняшним темпом в гонке. Я обогнал несколько машин уже на первом круге и верно решил перейти на слики в нужный момент. После пит-стопов я оказался позади машин, которые уже обогнал на первых кругах. Мне нужно изучить ход гонки, чтобы лучше её понять, потому что я чувствовал, что был шанс финишировать в очках, так что финиш на 12-м месте не слишком удовлетворяет.



Я продолжаю работать над пониманием машины вместе с инженерами, и мы многое изучили в ходе трёх последних гонок. Каждый круг важен, и мы попробуем разные решения, чтобы машина чуть больше подходила моему стилю пилотажа в Сильверстоуне», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».