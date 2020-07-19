«Хаас» может лишиться первых очков в сезоне, команду вызвали к стюардам

Стюарды вызвали к стюардам представителей «Хааса», сообщает официальный сайт Формулы-1. Пилотов команды подозревают в нарушении статьи 27.1 Спортивного регламента, согласно которой «пилот должен вести машину самостоятельно и без посторонней помощи».



Команда могла допустить нарушение в конце формировочного круга, когда Магнуссен и Грожан заехали в боксы за сликами. Пилоты сделали это по приказу из боксов, а помощь команды в этот момент запрещена по правилам чемпионата.



Кевин Магнуссен закончил Гран-при Венгрии на девятой позиции, а Ромен Грожан фининшировал 15-м. Однако в связи с расследованием протокол гонки по-прежнему не является окончательным. В случае дисквалификации пилотов «Хааса», в очковую зону может подняться Шарль Леклер, закончивший гонку на 11-й позиции.

Напомним, победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон.