«Хаас» может лишиться первых очков в сезоне, команду вызвали к стюардам

Стюарды вызвали к стюардам представителей «Хааса», сообщает официальный сайт Формулы-1. Пилотов команды подозревают в нарушении статьи 27.1 Спортивного регламента, согласно которой «пилот должен вести машину самостоятельно и без посторонней помощи».
Команда могла допустить нарушение в конце формировочного круга, когда Магнуссен и Грожан заехали в боксы за сликами. Пилоты сделали это по приказу из боксов, а помощь команды в этот момент запрещена по правилам чемпионата.
Кевин Магнуссен закончил Гран-при Венгрии на девятой позиции, а Ромен Грожан фининшировал 15-м. Однако в связи с расследованием протокол гонки по-прежнему не является окончательным. В случае дисквалификации пилотов «Хааса», в очковую зону может подняться Шарль Леклер, закончивший гонку на 11-й позиции.
Напомним, победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон.
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