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Албон избежал штрафа и сохранил пятое место на Гран-при Венгрии

Албон избежал штрафа и сохранил пятое место на Гран-при Венгрии
Авто / Формула-1 0

Стюарды Гран-при Венгрии Формулы-1 приняли решение не штрафовать таиландского гонщика «Ред Булл» Александера Албона за действия его механиков на стартовой решётке перед гонкой. Судьи изучали, не сушили ли механики «Ред Булл» стартовую позицию Албона, что запрещено правилами.

В рамках расследования стюарды посмотрели видеозаписи и пришли к выводу, что механики не пытались повлиять на уровень сцепления на стартовой позиции гонщика. В связи с этим Албон избежал наказания и сохранил пятое место.

Албон финишировал пятым после старта с 13-й позиции. Его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен при старте с седьмого места стал вторым. Гонку выиграл британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третье место у его напарника Валттери Боттаса.

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