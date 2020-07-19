Леклер озадачен проблемами с машиной и признал ошибку с выбором шин

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш лишь на 11-м месте в гонке Гран-при Венгрии.
«Это была очень сложная гонка. Не уверен насчёт того, что случилось, потому что мы не вносили изменений в машину, но ей было невероятно сложно управлять, а баланс был намного хуже, чем в пятницу и субботу, когда всё оказалось лучше, чем ожидалось. У меня просто не было прежних ощущений от машины.
Нам нужно изучить это и попробовать понять, ведь у меня было много проблем. Мы перешили на „софт“ немного раньше, чем остальные, — возможно, это было слишком оптимистично. Но решение поехать в боксы было правильным, я сумел проехать несколько быстрых кругов. Однако была лишь одна сухая траектория, я не мог обгонять. Так что, если оглядываться назад, „софт“ не был лучшим выбором. После этого мы просто были медленными. У нас впереди много работы», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».
- 19 июля 2020
-
22:01
-
21:56
-
21:50
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
20:04
-
19:46
-
19:44
-
19:32
-
19:23
-
19:16
-
18:41
-
18:41
-
18:37
-
18:36
-
18:20
-
17:51
-
17:20
-
16:39
-
16:28
-
15:59
-
15:43
-
15:04
-
15:02
-
14:56
-
13:54
-
13:22
-
13:20
-
13:04
-
12:58
-
12:00
-
11:58
-
11:42
-
10:51