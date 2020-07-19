Леклер озадачен проблемами с машиной и признал ошибку с выбором шин

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш лишь на 11-м месте в гонке Гран-при Венгрии.



«Это была очень сложная гонка. Не уверен насчёт того, что случилось, потому что мы не вносили изменений в машину, но ей было невероятно сложно управлять, а баланс был намного хуже, чем в пятницу и субботу, когда всё оказалось лучше, чем ожидалось. У меня просто не было прежних ощущений от машины.



Нам нужно изучить это и попробовать понять, ведь у меня было много проблем. Мы перешили на „софт“ немного раньше, чем остальные, — возможно, это было слишком оптимистично. Но решение поехать в боксы было правильным, я сумел проехать несколько быстрых кругов. Однако была лишь одна сухая траектория, я не мог обгонять. Так что, если оглядываться назад, „софт“ не был лучшим выбором. После этого мы просто были медленными. У нас впереди много работы», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».