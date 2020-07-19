Бинотто: результат трудно переварить. Очень больно, когда нас обгоняют на круг

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал итоги Гран-при Венгрии. В гонке Себастьян Феттель занял шестое место, а Шарль Леклер не попал в очковую зону, финишировав 11-м.



«Невероятно разочаровывающее воскресенье и результат, который трудно переварить. В квалификации мы выжали всё из машины в её нынешнем виде, но в гонке это было не так. Для нас и наших фанатов очень больно, когда нас обгоняют на круг. Теперь мы возвращаемся назад после этого долго путешествия. Мы должны сделать всё, чтобы максимально прибавить в каждом аспекте. Каждый должен проанализировать свою работу и иметь смелость внести изменения, если они необходимы, потому что нынешняя динамика неприемлема. Нет другого решения по исправлению этой ситуации», — приводит слова Бинотто официальный сайт «Феррари».