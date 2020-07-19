Албон: был бы ближе к лидерам, если бы не трафик

Пилот «Ред Булл» Александер Албон подвёл итоги Гран-при Венгрии, который он закончил на пятой позиции.
«Я получил большое удовольствие от борьбы. Если бы мне до старта сказали, что смогу финишировать пятым, я бы не поверил, но был бы рад такому развитию событий. Стартовать с 13-й позиции сложно, но я хорошо начал гонку и отыграл несколько позиций. Здесь сложно обгонять, приходилось идти на риск, чтобы выходить вперёд. Каждый манёвр был на пределе, но у нас всё получалось.
Мне понравилась эта борьба, здорово, когда удаётся устроить классное шоу. Я потерял время в трафике, когда преследовал „Феррари“, иначе был бы ближе к лидерам. Но у нас хорошая машина, которая очень быстра на свободной трассе. В целом я доволен результатом, мы смогли заработать очень много очков после сложной квалификации», — приводит слова Албона пресс-служба команды.
- 19 июля 2020
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