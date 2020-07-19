Видео: Ферстаппен разбивает машину ещё до старта Гран-при Венгрии
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего до старта Гран-при Венгрии на автодроме «Хунгароринг». На установочном круге на промежуточных шинах голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не удержал машину на трассе, после чего она соскользнула на обочину и врезалась под углом в отбойник. Болид Ферстаппена потерял переднее антикрыло, а кроме того, была повреждена передняя подвеска. Голландцу удалось сдать назад и покинуть место аварии, а на стартовой решётке механики «Ред Булл» успели отремонтировать машину.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
После старта с седьмой позиции Ферстаппен сумел финишировать на втором месте.
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