Ферстаппен чинил болид на ходу, Албон тренировал ловкость с мячом. Фото с Гран-при Венгрии

19 июля в Будапеште на автодроме «Хунгароринг» пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки третьего этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Венгрии. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, чью машину после аварии на установочном круге успели починить механики. Третьим стал напарник Хэмилтона — Валттери Боттас. На финише финн на свежих шинах догнал Ферстаппена, но не успел провести хотя бы одну атаку.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м, его напарник Пьер Гасли сошёл с трассы из-за проблем с силовой установкой.

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», увеличивший отрыв от преследователей.

Лучшие кадры с Гран-при Венгрии — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Будапеште.