Боттас пожаловался, что «Мерседес» залил слишком много топлива в его болид на квалификацию

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас остался недоволен не только результатом гонки на Гран-при Венгрии, но и субботней квалификацией, которая во много определила итоговой результат. Выяснилось, что команда залила в баки его болида лишнее топливо, что не позволило финну показать хорошее время.
«По какой-то причине мне залили слишком много топлива. По окончании сессии его оказалось очень много в баках. Это конечно повлияло на итоговый результат. Слишком большое количество топлива добавляет автомобилю дополнительный вес, что сразу видно по времени прохождения круга.
Надеюсь, это была моя худшая гонка в сезоне. Есть много вещей, которые можно извлечь из этой ситуации. Мы находимся на ранее стадии чемпионата. Да, Льюис теперь лидирует в чемпионате, но игра только начинается», — приводит слова Боттаса Mtvuutiset.
Напомним, в квалификации Боттас уступил Хэмилтону 0,107 секунды и не смог побороться за поул.
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