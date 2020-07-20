Вольф считает, что контакт между Хэмилтоном и командой мог бы быть лучше

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф остался недоволен действиями команды в конце Гран-при Венгрии. Пит-стоп для Льюиса Хэмилтона ради быстрейшего круга изначально не планировался, это обсуждали ещё до гонки.



«Наше общение было не очень хорошим. Утром мы договорились, что не станем проводить пит-стоп ради быстрейшего круга. Призыв сделать остановку на 60-м круге, чтобы защититься возможного появления машины безопасности, был бы правильным решением. Но в тот момент отрыв от Ферстаппена не был достаточно комфортным. Это была секунда или две, потом 2,5, а позже мы столкнулись с трафиком из круговых. Мы общались с Льюисом, и возникла небольшая путаница. Он остановился за четыре круга до финиша и поставил быстрейший круг. Я думаю, что из этих переговоров по внутренней связи мы сможем извлечь урок», — цитирует Вольфа GPblog.