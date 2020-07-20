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Норрис после Гран-при Венгрии ненадолго стал механиком «Макларена»

Норрис после Гран-при Венгрии ненадолго стал механиком «Макларена»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис после Гран-при Венгрии решил остаться в боксах своей команды, чтобы помочь механикам разобрать болид. Соответствующую фотографию он выложил на своей странице в «Твиттере».

«Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь зайти далеко – отправляйтесь вместе. Три долгие недели с моей командой. Я подумал, что им пригодится дополнительная пара рук» – написал под снимком пилот.

Фото доступно на странице Ландо Норриса в «Твиттере».

На гран-при Венгрии Ландо финишировал на 13-м месте и не смог набрать очков. В общем зачёте чемпионата мира он занимает четвёртую строчку. На первых двух этапах в Австрии Норрис завоевал подиум и 5-е место. «Макларен» после трёх гонок сезона занимает 3-е место в Кубке конструкторов.

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