Норрис после Гран-при Венгрии ненадолго стал механиком «Макларена»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис после Гран-при Венгрии решил остаться в боксах своей команды, чтобы помочь механикам разобрать болид. Соответствующую фотографию он выложил на своей странице в «Твиттере».
«Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь зайти далеко – отправляйтесь вместе. Три долгие недели с моей командой. Я подумал, что им пригодится дополнительная пара рук» – написал под снимком пилот.
Фото доступно на странице Ландо Норриса в «Твиттере».
На гран-при Венгрии Ландо финишировал на 13-м месте и не смог набрать очков. В общем зачёте чемпионата мира он занимает четвёртую строчку. На первых двух этапах в Австрии Норрис завоевал подиум и 5-е место. «Макларен» после трёх гонок сезона занимает 3-е место в Кубке конструкторов.
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