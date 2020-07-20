В «Рейсинг Пойнт» предоставят стюардам 886 чертежей, доказывающих легальность их болида

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр заявил, что у его команды есть все необходимые доказательства легальности болида 2020 года. Гоночный коллектив готов предоставить стюардам Международной автомобильной федерации (ФИА) 886 чертежей воздухозаборников тормозов, дабы развеять все сомнения в том, что они были спроектированы без участия «Мерседеса».



«Это невозможно, чтобы наши воздухозаборники не соответствовали регламенту. Просто чтобы вы знали, на их проектировку и разработку уходит очень много времени. Это слишком сложный элемент. И у нас есть 886 индивидуальных чертежей с их конструкцией.



У нас нет никаких проблем. Наши воздухозаборники тормозов легальны, мы использовали их в прошлые выходные в Австрии, в эти выходные – в Венгрии, и они снова появятся на наших болидах в Сильверстоуне.



Единственная причина, которая может вызывать разочарование, заключается в том, что у меня есть вся информация об их проектировании и разработке. А весь остальной мир ещё не знает этого, потому что мы не сообщили данные стюардам.

Мы передали данные ФИА, и федерация была удовлетворена тем, что мы сделали. Всё было абсолютно легальным. Однако судебная система работает не так. Так что теперь мы должны передать данные и стюардам. Это просто занимает немного времени. Представители ФИА в своё время провели два дня на нашей фабрике, опросили сотрудников, ознакомились с данными аэродинамической трубы и остались полностью удовлетворены. Со стюардами это будет иначе. Вы должны принести им данные, а затем также в письменной форме и с изображениями объяснить, что вы сделали», — цитирует Зафнауэра Motorsport.