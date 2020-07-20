Марценко посетовал, что тактика команды не позволила Квяту финишировать в очках

Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко поделился мнением о выступлении российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята на Гран-при Венгрии, где он занял 12-е место.
«Даня провёл хорошую гонку, отыграл несколько позиций. Её нужно занести Квяту в актив. Но очень жаль, что команда не смогла вовремя отреагировать и не дала ему стартовать на сликах с пит-лейна. В «Хаасе», например, поняли, что трасса начала подсыхать, поэтому с прогревочного круга они заехали на пит-лейн и перешли на слики. У Даниила перед гонкой тоже была идея со стартом на сликах с пит-лейна, но команда, похоже, не успела среагировать на его запрос. Если бы Даниил стартовал так же, как «Хаас», он точно был бы выше Магнуссена, потому что «Альфа Таури» по скорости быстрее», — приводит слова Марценко Sportbox.
- 20 июля 2020
-
14:47
-
14:29
-
13:29
-
12:59
-
12:42
-
11:46
-
10:33
-
10:05
-
09:24
-
09:04
-
08:48
-
08:30
-
00:51
-
00:48
- 19 июля 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:24
-
23:07
-
22:51
-
22:01
-
21:56
-
21:50
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
20:04
-
19:46
-
19:44
-
19:32
-
19:23
-
19:16
-
18:41
-
18:41
-
18:37
-
18:36