Марценко посетовал, что тактика команды не позволила Квяту финишировать в очках

Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко поделился мнением о выступлении российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята на Гран-при Венгрии, где он занял 12-е место.



«Даня провёл хорошую гонку, отыграл несколько позиций. Её нужно занести Квяту в актив. Но очень жаль, что команда не смогла вовремя отреагировать и не дала ему стартовать на сликах с пит-лейна. В «Хаасе», например, поняли, что трасса начала подсыхать, поэтому с прогревочного круга они заехали на пит-лейн и перешли на слики. У Даниила перед гонкой тоже была идея со стартом на сликах с пит-лейна, но команда, похоже, не успела среагировать на его запрос. Если бы Даниил стартовал так же, как «Хаас», он точно был бы выше Магнуссена, потому что «Альфа Таури» по скорости быстрее», — приводит слова Марценко Sportbox.