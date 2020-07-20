Перспективный картингист Смаль проведёт сезон в немецкой Формуле-4

Пилот молодежной программы SMP Racing Кирилл Смаль проведёт сезон в ADAC Formula 4 Championship за рулем автомобиля французской команды R-ace GP. Таким образом, 15-летний россиянин перейдёт из картинга в «формулы».
В начале 2020 года, еще до начала пандемии коронавируса Covid-19, Кирилл Смаль успел принять участие в картинговом кубке WSK Champions Cup и стать его бронзовым призером в классе OK. Сезон ADAC Formula 4 Championship стартует в конце июля и продлится до начала ноября. Он включает семь этапов, которые пройдут на автодромах Германии, Австрии и Нидерландов.
«Формула-4 – это новый этап в моей карьере и большой шаг в техническом плане, ведь я пересаживаюсь на совершенно новую для меня технику. У меня уже было несколько тестов, и я испытываю смешанные чувства, поскольку «формула» кардинально отличается от картинга, но в то же время мне очень понравилось ею управлять. Мне еще предстоит много работы, но начало положено. Мы уже познакомились с командой R-ace GP и сразу нашли общий язык. Думаю, нас ждет интересный и насыщенный сезон. Насколько я знаю, конкуренция в немецкой Формуле-4 очень высокая, но меня это не пугает, поскольку я знаком со многими участниками чемпионата, мы вместе ездили в картинге. Моя задача на сезон – учиться и использовать любую возможность, чтобы показать наилучший результат в гонках», — отметил Смаль.
Календарь ADAC Formula 4 Championship в 2020 году.
31 июля – 2 августа – «Лаузицринг» (Германия),
14-16 августа – «Нюрбургринг» (Германия),
18-20 сентября – «Хоккенхаймринг» (Германия),
24-27 сентября – «Нюрбургринг» (Германия),
16-18 октября – «Ред Булл Ринг» (Австрия),
30 октября – 1 ноября – «Зандворт» (Нидерланды),
6-8 ноября – «Ошерслебен» (Германия).
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