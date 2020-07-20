Росс Браун: в паддоке нет ни одной команды, которая бы не скопировала что-то у другой

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал протест «Рено» в адрес «Рейсинг Пойнт» о несоответствии болида последних новому техническому регламенту.



«На мой взгляд, копирование в Формуле-1 является стандартной историей. У каждой команды есть цифровые фотографы на пит-лейн. Они снимают тысячи кадров каждого болида для анализа с целью копирования лучших идей.



В своё время мы давали нашим фотографам список, как в магазине. В «Рейсинг Пойнт» только что перешли на следующий уровень. Они проделали более тщательную работу.



В паддоке нет ни одной команды, которая бы не скопировала что-то у другой. Я бы попросил каждого технического директора поднять руку, если он никогда не заимствовал чужих идей. Вы не увидите никаких поднятых рук. Я, конечно, и сам копировал у других.



У «Рейсинг Пойнт» в прошлом сезоне был доступ и возможность использовать воздухозаборники тормозов «Мерседеса», потому что тогда они не были включены в перечень. В этом году их внесли в список исключений, и этот узел нужно проектировать самостоятельно.



Однако «Рейсинг Пойнт» не может просто забыть знания, которые они приобрели, используя воздухозаборники «Мерседеса» 2019 года. Нелогично думать, что они решат стереть свою базу данных. Это сложная проблема, которую должны решить эксперты ФИА», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.