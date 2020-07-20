На Гран-при России организуют фанатскую трибуну «Ред Булл»

Болельщики команды Формулы-1 «Ред Булл» смогут поддержать любимую команду на специальной фанатской трибуне, сообщает пресс-служба «Росгонок». Во время Гран-при России—2020 на 204-м и части 203-го секторов Главной трибуны «Сочи Автодрома» откроется Aston Martin Red Bull Racing Fan Zone. Она расположится прямо напротив боксов команды, и болельщики смогут внимательно понаблюдать за пит-стопами и работой механиков.
Каждый покупатель билетов на эту трибуну получит сувениры от «Ред Булл». Гости Aston Martin Red Bull Racing Fan Zone увидят все ключевые моменты гонки Формулы-1 на «Сочи Автодроме», в том числе церемонию открытия, старт, финиш и церемонию подиума.
Развлекательный уик-энд Гран-при России—2020 пройдёт с 24 по 27 сентября. Приобрести билеты в Aston Martin Red Bull Racing Fan Zone можно на официальном сайте «Сочи Автодрома».
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