Боттас объяснил, почему поддерживает Хэмилтона и встаёт на колено

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, как относится к политической деятельности Льюиса Хэмилтона и к его призывам ко всем пилотам Формулы-1 встать на колено во время предстартовой церемонии на гонках Формулы-1.



«Без сомнений, Льюис продвигает эту тему, что я понимаю, и команда по-настоящему его поддерживает. Это важный вопрос, серьёзная вещь для мира. Лично я не очень люблю политику. Я гонщик, но я рад поддержать это, потому что я антирасист, мне не нравятся люди, которые ведут себя как расисты. Так что я рад поддержать это.



Как гонщик, я хотел бы просто гоняться и нацеливаться на победы в гонках. Но мы все можем оказать большое влияние. Так что приятно использовать наши возможности так, как мы это делаем. Думаю, Льюис изменил мнение многих пилотов и многих людей в мире насчёт того, как мы можем влиять на вещи. Так что это очень позитивно. В этом вопросе я его поддерживаю», — приводит слова Боттаса RaceFans.