«Учиться никогда не поздно». Хэмилтон обвинил Марио Андретти в невежестве

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на критику со стороны чемпиона Формулы-1 и победителя «500 миль Индианаполиса» Марио Андретти, который ранее заявил, что британец, ведя в паддоке борьбу с расизмом, создаёт несуществующую проблему.



«Это разочаровывает, но, к сожалению, реальность такова, что некоторые люди старшего поколения, которые всё ещё имеют влияние, не могут свернуть со своего пути и признать существование проблемы.



Это простое невежество, но оно не помешает мне продолжать настаивать на переменах. Учиться никогда не поздно, и я надеюсь, что этот человек, которого я всегда уважал, сможет найти время для самообразования», — написал Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма».



Стоит отметить, что высказывание Андретти в адрес Льюиса в своё время поддержал сэр Джеки Стюарт. Хэмилтон решил ответить и ему.



«Ещё один. Очень разочаровывает», — написал Льюис под скриншотом со статьёй, где приводятся слова Стюарта.

Андретти — о борьбе с расизмом в Ф-1: Хэмилтон создаёт проблему, которой не существует