Хорнер: трудно понять критику в адрес Албона. «Ред Булл» очень доволен его формой

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что доволен выступлениями своего пилота Александера Албона, и признался, что не понимает критики в адрес гонщика.



«Уик-энд получился тяжёлым для Алекса – спецификация машины сильно менялась между сессиями. Когда у вас мало опыта, с этим сложно справиться. В гонке, когда Албону удалось найти свой ритм, он показывал сопоставимый с Максом Ферстаппеном темп. Хорошие обгоны «Феррари». Алекс отлично проявил себя. Если посмотреть на скорость на чистой трассе, она была довольно приличной. Мы очень довольны формой Алекса.

У него было трудное начало сезона, так как мы не дали ему болид, подходящий его стилю, в то время как способность Макса обходить проблемы порой их маскировала. Я действительно считаю, что в этом сезоне Алекс отлично пилотирует в гонках. Надеюсь, после обновлений он сможет прибавить и в квалификациях. Мне трудно понять любую критику в его адрес», – цитирует Хорнера Crash.net.