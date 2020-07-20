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Феттель: проект «Астон Мартин» кажется захватывающим

Феттель: проект «Астон Мартин» кажется захватывающим
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари», четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился мыслями о перспективах «Рейсинг Пойнт», команды, которая в следующем сезоне будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской. По словам немца, планы боссов коллектива кажутся действительно «захватывающими».

«Сейчас это кажется захватывающим, это звучит именно так. Но я не являюсь частью этой команды и не знаю, что происходит внутри, не знаю точных планов и так далее. Формула-1 двигается очень быстро, мир меняется очень быстро и мнения людей тоже меняются быстро.

Сейчас это может казаться чем-то многообещающим, но я в Формуле-1 много лет и потому пытаюсь заглядывать как можно дальше", — приводит слова Феттеля The Race.

Напомним, в последние дни слухи связывают будущее Феттеля с «Рейсинг Пойнт». По завершении сезона-2020 он покинет «Феррари», его место достанется Карлосу Сайнсу.

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