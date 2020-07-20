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В Формуле-1 ответили на критику Хэмилтона насчёт недостаточной борьбы с расизмом

В Формуле-1 ответили на критику Хэмилтона
В Формуле-1 ответили на критику Хэмилтона насчёт недостаточной борьбы с расизмом
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 ответила на запрос журналистов, поступивший к ней после вчерашнего заявления пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британец раскритиковал организаторов Гран-при Венгрии и чемпионат в целом за то, что в расписании предгоночной церемонии не было предусмотрено достаточное время для очередной акции в поддержку борьбы с расизмом.

«Прекращение расизма и увеличение этнического многообразия и инклюзивности является очевидным приоритетом Формулы-1. В прошлом ноябре мы разработали планы насчёт многообразия и инклюзивности, а в последние недели объявили о дополнительных планах по созданию рабочей группы для решения этих вопросов и создали фонд, в который уже поступило более $ 1 миллиона пожертвований для создания рабочих возможностей для недостаточно представленных групп. Мы хотим, чтобы эти изменения продолжались, и работаем в данном направлении», — приводит заявление Формулы-1 NDTV.

Хэмилтон раскритиковал Ф-1 и Грожана за организацию церемонии со вставанием на колено
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