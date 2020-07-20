Хэмилтон предположил, почему ряд пилотов не поддерживают активно его борьбу с расизмом

Пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказал предположение о том, почему некоторые пилоты не включаются в борьбу с расизмом так активно, как ему того хотелось бы. По словам британца, многие не до конца осознают проблему, потому что не сталкивались с ней лично.

«Мне кажется, среди нас есть люди, которые росли вне этого и потому не понимают проблемы. Есть и те, кто говорит, что это никак не влияет на них. Слышал комментарии вроде: „Слушай, это ничего не даёт, зачем мне это делать?“

Но дело не во мне и не в ком-то, вся суть — в борьбе. Мы боремся за людей, которые сталкиваются с дискриминацией. Мы боремся за изменения в организациях.



Думаю, что в такой ситуации нужен лидер. Где Жан Тодт? Я не должен обзванивать команды. Да, мне хочется их воодушевить, но не я должен им звонить и спрашивать, что они планируют делать. Это должно обсуждаться, инициатива должна идти сверху», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.