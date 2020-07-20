Шварцман: забыл про новую резину, заблокировал колёса и подумал — ну всё

Пилот программы SMP Racing, воспитанник Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в нынешнем сезоне в Формуле-2, поделился впечатлениями от победы в первой гонке на этапе чемпионата в Венгрии.

«Мы понимали, что если хотим войти в очки, нужно рисковать. Мы использовали другую стратегию. Когда я стартовал, то был шестой, и я понимал, что у ребят, которые впереди, более мягкая резина, но они особо от меня не уезжают, я понял, что всё не так уж плохо. Когда все съехали, у меня начались проблемы с передним левым колесом, я подумал, что всё, приехали. Когда инженер сказал, что мой темп примерно такой же, как и у ребят, которые только что выехали из бокса, понял, что у меня всё не так уж плохо.

Понимал, что выйду третьим, но настолько вошёл в кураж, что забыл про новую резину. Я совершил ошибку, заблокировал четыре колеса. Все возможности, все карты были перед нами, а я взял и допустил такую ошибку. Слава Богу, эта ошибка великим образом не повлияла на результат и состояние колес. Потом я поднял свой темп, привык к машине, начал обгонять. Мы изменили стратегию по пит-стопам, заехали позже. Слава Богу, что в итоге всё прошло хорошо, я взял лидерство в гонке", — приводит слова россиянина «Матч ТВ».

После трёх этапов чемпионата Формулы-2 Роберт Шварцман лидирует в общем зачёте, отрываясь от ближайшего преследователя на 18 очков.