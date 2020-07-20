Перес — о возможном приходе Феттеля: я бы не выкинул из команды сына, выбор очевиден

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал слухи о возможном приходе в команду Себастьяна Феттеля. Мексиканец уверен, что, если руководству команды придётся выбирать, кому освободить место для немца, уйти придётся именно ему.

«Думаю, что выбор очевиден. Если кому-то придётся уйти… Я тоже отец и никогда бы не выкинул своего сына из команды. Больше мне нечего сказать. Я ничего не знаю. Всё, что могу сказать: мой контракт по-прежнему в силе.

Есть ли в контракте пункт, согласно которому в случае разрыва соглашения я получу компенсацию? Во всех контрактах всегда есть опции. Это связано с вопросами спонсорства, мы работаем со всеми нашими спонсорами», — приводит слова мексиканского гонщика Marca.

Отметим, что, когда Лэнс Стролл пришёл в «Рейсинг Пойнт», команду пришлось покинуть Эстебану Окону, который после этого целый год провёл вне Формулы-1. Владельцем «Рейсинг Пойнт» является отец Лэнса Лоуренс Стролл.