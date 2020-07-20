Перес — о возможном приходе Феттеля: я бы не выкинул из команды сына, выбор очевиден

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал слухи о возможном приходе в команду Себастьяна Феттеля. Мексиканец уверен, что, если руководству команды придётся выбирать, кому освободить место для немца, уйти придётся именно ему.
«Думаю, что выбор очевиден. Если кому-то придётся уйти… Я тоже отец и никогда бы не выкинул своего сына из команды. Больше мне нечего сказать. Я ничего не знаю. Всё, что могу сказать: мой контракт по-прежнему в силе.
Есть ли в контракте пункт, согласно которому в случае разрыва соглашения я получу компенсацию? Во всех контрактах всегда есть опции. Это связано с вопросами спонсорства, мы работаем со всеми нашими спонсорами», — приводит слова мексиканского гонщика Marca.
Отметим, что, когда Лэнс Стролл пришёл в «Рейсинг Пойнт», команду пришлось покинуть Эстебану Окону, который после этого целый год провёл вне Формулы-1. Владельцем «Рейсинг Пойнт» является отец Лэнса Лоуренс Стролл.
- 20 июля 2020
-
22:19
-
20:57
-
19:54
-
19:34
-
19:15
-
18:59
-
17:39
-
16:44
-
16:27
-
16:22
-
16:20
-
15:54
-
15:24
-
14:47
-
14:29
-
13:29
-
12:59
-
12:42
-
11:46
-
10:33
-
10:05
-
09:24
-
09:04
-
08:48
-
08:30
-
00:51
-
00:48
- 19 июля 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:24
-
23:07
-
22:51
-
22:01
-
21:56
-
21:50