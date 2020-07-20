Вольфа разозлили комментарии «Феррари» и «Макларена» о Договоре согласия
Глава «Мерседеса» Тото Вольф остался недоволен комментариями руководителей «Феррари» и «Макларена», которые выразили готовность подписать Договор согласия и отметили, что не все коллективы готовы пойти на этот шаг.
«Не понимаю, почему другие команды позволяют себе делать глупые комментарии о том, что готовы подписать договор и, что есть те, кто не готов это делать. Такими публичными комментариями они выставляют себя на посмешище.
Переговоры должны проходить за закрытыми дверями и без комментариев их участников. Мы стремимся остаться в Формуле-1 и общаемся с Liberty Media, но пока есть некоторые моменты, которые беспокоят нас. Но нет ничего такого, что было бы нерешаемо", — приводит слова Вольфа британская редакция ESPN.
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