Феттель сожалеет не о переходе в «Феррари», а о том, как покинул «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что не сожалеет о переходе в «Скудерию», но подчеркнул, что жалеет о том, каким образом ушёл из «Ред Булл».

«О чём сожалею, так это о том, как всё закончилось с „Ред Булл“. Мы завершали не на высокой ноте, но в спорте такое случается. Но у нас сложилась немного странная ситуация с контрактом и с тем, что мне позволено говорить, а что нет. Это привнесло некую неловкость, и я жалею об этом. Ведь мы фантастически провели время вместе и достигли многого.

Следовало быть немного более прямолинейным, ведь ничего неправильного я не делал. «Феррари» всегда была командой моей мечты. В детстве вдохновлялся выступлениями Шумахера в красном болиде. Так что я был привлечён красной командой, которая проявляла интерес. Нашей целью было завоевание титула, но мы не смогли этого сделать. С этой точки зрения мы провалились, но у нас были хорошие годы и гонки. Так что не жалею о переходе в «Феррари», — приводит слова Феттеля The Race.