Попов объяснил, почему команда проигнорировала идею Квята сменить резину перед стартом

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов вспомнил об эпизоде, который предшествовал старту Гран-при Венгрии. Незадолго до старта пилот «Альфа Таури» Даниил Квят предложил команде сменить ему резину, но ему никак не ответили. По словам Попова, это могло быть сделано с целью избежания штрафа. Дело в том, что за подсказку пилотам на прогревочном круге полагается наказание в десять секунд. Именно из-за этого правила и пострадали пилоты «Хааса», которых команда пригласила в боксы.
«Оказывается, Квят трижды об этом просил, нам показали только один раз. В третий раз он уже спросил, когда ехал к стартовой решётке и видел, что Магнуссен ныряет на пит-лейн, тогда он спросил, что делать, но опять тишина. Видимо, команда знала про этот момент и не говорила ничего, чтобы это не было воспринять как помощь пилоту. Но я не понимаю это правило.
Но частично у нас теперь хотя бы есть понимание, почему Квяту не ответили. Если бы ответили, то он, видимо, тоже получил бы эти десять секунд. А представьте, набрал бы какие-то очки и потом вылетел бы из первой десятки", — сказал Попов в подкасте на своём канале в YouTube.
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