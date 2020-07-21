Бинотто: «Феррари» начала процесс, который должен привести к ещё одному победному циклу

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал неудачный старт сезона для своей команды. Он заявил, что у него есть видение, как привести «Скудерию» к очередному победному циклу в Формуле-1.



«После трёх гонок стало ясно, что мы находимся в худшем состоянии, чем ожидали, и нам нужно незамедлительно отреагировать. Весь проект автомобиля должен быть пересмотрен, с учётом установленных в настоящее время правилами ограничений. Я хорошо знаю, что в Формуле-1 нет волшебной палочки, но мы должны ускорить процесс, чтобы изменить положение вещей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Также может возникнуть необходимость взглянуть на наш коллектив, улучшить и укрепить методы работы там, где это больше всего необходимо. Но сначала, как команда, мы должны понять динамику, которая привела к этой ситуации.

Я уверен в людях, которые работают в подразделении «Скудерии» в Формуле-1. Мы начали длительный процесс, который должен привести к ещё одному победному циклу. Это займёт некоторое время, но вся компания понимает и поддерживает это видение. Вот почему я нахожу забавным читать некоторые истории вокруг: не увольнение людей делает ваш болид быстрее», — приводит слова Бинотто официальный сайт «Феррари».