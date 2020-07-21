Тост подтвердил, что «Альфа Таури» специально игнорировала радиообмен с Квятом
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подтвердил, что команда намеренно не отвечала по радио своему пилоту Даниилу Квяту в ходе прогревочного круга Гран-при Венгрии. Россиянин выехал на трассу на промежуточных шинах и несколько раз обратился к инженерам с предложением перейти на слики до старта гонки.
«В это время нельзя разговаривать с пилотами и давать такую информацию. Мы этого тоже не делали», — приводит слова Тоста GPblog.
Напомним, что после прогревочного круга Гран-при Венгрии решение сменить резину приняли оба пилота «Хааса». Соответствующие команды они получили по радио из своих боксов. За это после финиша гонки Кевин Магнуссен и Ромен Грожан получили штраф, к их результатам было добавлено по 10 секунд.
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