Тост подтвердил, что «Альфа Таури» специально игнорировала радиообмен с Квятом

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подтвердил, что команда намеренно не отвечала по радио своему пилоту Даниилу Квяту в ходе прогревочного круга Гран-при Венгрии. Россиянин выехал на трассу на промежуточных шинах и несколько раз обратился к инженерам с предложением перейти на слики до старта гонки.

«В это время нельзя разговаривать с пилотами и давать такую информацию. Мы этого тоже не делали», — приводит слова Тоста GPblog.



Напомним, что после прогревочного круга Гран-при Венгрии решение сменить резину приняли оба пилота «Хааса». Соответствующие команды они получили по радио из своих боксов. За это после финиша гонки Кевин Магнуссен и Ромен Грожан получили штраф, к их результатам было добавлено по 10 секунд.