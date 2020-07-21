Глава «Рейсинг Пойнт»: как вы можете не интересоваться четырёхкратным чемпионом мира?

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр подтвердил, что его команда заинтересована в контракте с Себастьяном Феттелем, который после сезона-2020 покинет «Феррари».
«Приятно слышать, что Феттель заинтересован в нас. И как вы можете не интересоваться четырёхкратным чемпионом?» — приводит слова Зафнауэра Nextgen-Auto.
«Рейсинг Пойнт» в следующем сезоне будет переименован в «Астон Мартин» и получит статус заводской команды. Ранее появилась информация, что её владелец Лоуренс Стролл уже провёл переговоры с Феттелем и даже предложил тому проект контракта, который Себастьян пока не подписал. Предполагается, что четырёхкратный чемпион заменит в составе гоночного коллектива Серхио Переса. На родине мексиканца даже устроили флешмоб в поддержку пилота.
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