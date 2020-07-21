Стролл уверен, что не смог опередить «Мерседес» в борьбе за подиум из-за тактики команды

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл выразил уверенность, что смог бы завоевать подиум на Гран-при Венгрии, опередив «Мерседес» Валттери Боттаса, если бы команда выбрала другую тактику.
«В целом отличный результат для команды, я очень доволен. Определённо подиум был возможен. Мы немного потеряли в середине гонки, когда Валттери совершил пит-стоп раньше. Он был позади, но заехал в боксы. Мы рассчитывали на усиление дождя. Так что команда старалась оттянуть пит-стоп. К сожалению, дождь так и не пошёл.
К тому времени, как мы совершили остановку, Боттас уже вышел вперёд на 8 секунд. Нам же досталась комфортная четвёртая позиция. Обидно. У нас определённо был темп. Но, в конце концов, мы должны быть довольны результатом. Мы набрали хорошие очки. Это был солидный уик-энд от начала до конца. И я действительно верю, что у нас была вторая по скорости машина в эти выходные, что добавляет оптимизма на оставшуюся часть сезона», — цитирует Стролла официальный сайт Формулы-1.
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