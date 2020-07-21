Технический эксперт – о штрафах «Хааса» в Венгрии: глупые и слишком сложные правила

Известный технический эксперт Гэри Андерсон прокомментировал ситуацию со штрафами команды «Хаас» на Гран-при Венгрии. Ромен Грожан и Кевин Магнуссен на прогревочном круге общались с командой по радио и в итоге стартовали из боксов, сменив промежуточные шины на слики. За это на финише к их итоговому результату было добавлено по 10 секунд.



«Мы говорим о желании интересных гонок. Но зачастую им мешают глупые, слишком сложные правила, которые не имеют никакого смысла.



Правило, которое нарушила команда «Хаас», — это статья 27.1, в которой говорится, что «пилот должен вести машину самостоятельно и без посторонней помощи». При этом ограничения на радиопереговоры, кроме сообщений о безопасности, на формировочном круге регулируются отдельной технической директивой.



Это ещё один случай наличия слишком большого количества правил, что плохо для Ф-1. Данная директива направлена на то, чтобы пилот не получал инструкций по прогреву шин или процедуре старта, но обсуждение погодных условий и стратегии по резине должно быть освобождено от этого.



У пилотов есть данные, которые появляются на приборной панели, они дают гонщику информацию о точках сцепления и температуре. Все они передаются через алгоритмы, сгенерированные командой. Не пилотом. Разве это не помощь гонщику? Так что дело тут не просто в радиопереговорах.



К сожалению, как заявила ФИА, переговоры «Хааса» по шинам в Венгрии не входят в число исключений, поэтому стюарды вынуждены следовать изложенным правилам. Даже когда они хотят проявить благоразумие.



Если отбросить то, что в итоге произошло с этими штрафами, было приятно видеть, как «Хаас» рискует. Я удивлён, что мы не увидели больше болидов со второй половины стартовой решётки, которые решились бы бросить вызов и изменить стратегию.



Топ-команды, как правило, не любят играть в подобные игры. Но вы можете справиться с «большими мальчиками», как показал пример «Хааса». Командам вроде «Альфа Ромео», «Уильямса», «Рено», «Альфа Таури» и даже «Макларена» терять было нечего. Но, не давая им возможности выстрелить, вы ничего не получите», — цитирует Андерсона The Race.