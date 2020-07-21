«Это свободный мир». Штайнер поддержал решение Грожана перестать преклонять колено

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ранее раскритиковал Ромена Грожана за то, что тот решил больше не участвовать в показательных акциях перед стартами Гран-при Формулы-1 и не преклонять колено в знак борьбы с расизмом. Однако на защиту своего пилота встал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.
«Я очень хорошо знаю Ромена и уверен, что он поддерживает борьбу с расизмом. Но остаётся вопрос, как долго мы будем продолжать эту акцию? Вы показываете свою поддержку, и мы полностью на вашей стороне, как команда и как простые люди. Каждый сам решает, что он хочет с этим делать и как долго. Если кто-то решает не продолжать, это не значит, что он выступает за расизм.
Это свободный мир. Нужно помнить об этом. Мы уважаем всех и сделали это, Ромен сделал это (преклонил колено. – Прим. «Чемпионата»). Это его собственное решение, что он хочет двигаться дальше», — приводит слова Штайнера F1i.
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