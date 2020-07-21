Феттель поддержал жалобы Хэмилтона на организацию акции с преклонением колена в Венгрии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поддержал недовольство пилота «Мерседеса» Льюса Хэмилтона относительно плохой организации акции по борьбе с расизмом перед стартом Гран-при Венгрии. Гонщик «Феррари» считает, что участникам чемпионата мира стоит ещё раз обсудить момент c преклонением колена.



«Вы видите, какая сложилась ситуация. Было очень мало времени, акция прошла в спешке. Пилоты только начали собираться. Каждый хотел сделать то, что планировал. Но в итоге начал играть национальный гимн. Думаю, нам стоит более тщательно обсудить это между собой. Надеюсь, мы сможем разобраться», — приводит слова Феттеля F1i.

Акция на Гран-при Венгрии прошла не так организованно, как на «Ред Булл Ринг». Пилоты приходили на церемонию вразнобой, гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци вовсе опоздал на исполнение гимна, а пилот «Мерседеса» Валттери Боттас забыл надеть защитную маску. Отметим, что россиянин Даниил Квят, как и на двух первых этапах, не стал преклонять колено в знак борьбы с расизмом.