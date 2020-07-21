Алекса Дзанарди вывели из комы и доставили в реабилитационный центр

Экс-пилота Формулы-1 Алессандро Дзанарди успешно вывели из состояния искусственной комы, после чего он был переведён в специализированный центр восстановления и функциональной реабилитации. Об этом сообщает Motorsport Week.

«Наши специалисты будут и дальше помогать этому удивительному человеку и его семье на следующих этапах лечения. Мы будем полностью в их распоряжении. Я искренне благодарю нашу команду, которая позаботилась об Алексе, продемонстрировав высокий профессионализм. Он провёл в нашей больнице больше месяца и перенёс три хирургических вмешательства. Стабильность жизненно важных параметров позволила нам приостановить седативный эффект и перевести его в другое учреждение для неврологической реабилитации. Семья Алекса проявила необычайную силу — это драгоценный дар, который должен стать основным спутником на их новом пути, начавшемся сегодня», — заявил директор госпиталя в Сиене Вальтере Джованни.



19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу.



Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.