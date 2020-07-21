Риккардо: темп «Рено» чуть выше, чем у «Феррари», и немного уступает «Рейсинг Пойнт»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от старта сезона для команды, выразив мнение, что темп машины достаточно высок. По его словам, «Рено» немного уступает «Рейсинг Пойнт».

«В каждой гонке мы занимали восьмое место. Очевидно, что восьмое место — неплохой результат. Но я чувствую, что наша скорость позволяет занимать более высокие места. По крайней мере так было в последних двух гонках.

Чувствую, что способны финишировать на пятом-шестом месте. Есть ощущение, что наш темп чуть выше, чем у «Феррари». Набирать очки здорово, но знаю, что у нас есть больше возможностей. В Венгрии мы были быстрее «Макларена». Не уверен, но мы немного уступаем «Рейсинг Пойнт», так что наш темп не так уж и низок", — приводит слова Риккардо официальный сайт Формулы-1.