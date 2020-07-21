Отец Магнуссена считает, что Кевин получил незаслуженный штраф на Гран-при Венгрии

Ян Магнуссен, бывший пилот Формулы-1 и отец гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена, прокомментировал эпизод, случившийся на Гран-при Венгрии, в результате которого Кевина наказали десятисекундным штрафом.
Напомним, стюарды вынесли соответствующее решение после того, как Кевин послушал приказ команды и заехал в боксы сменить резину после прогревочного круга. По правилам, он не должен был пользоваться подсказкой коллектива.
«Несправедливое наказание. На мой взгляд, Кевин не нарушал правил. Я понимаю правила, но они не должны касаться вопросов стратегии. Мне не кажется, что это правило прописано для такого случая. Очень жаль, потому что Кевин заслужил каждое завоёванное очко в этой гонке. Его работа впечатляет», — приводит слова Магнуссена-старшего GrandPX.news.
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