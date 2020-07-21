Тост: в «Рейсинг Пойнт» показали, что лучше покупать уже готовые машины

Глава «Альфа Таури» Франц Тост считает, что подход «Рейсинг Пойнт» к развитию команды правильный. По словам функционера, создание практически точной копии «Мерседеса» образца 2019 года в сочетании с удачными выступлениями в 2020-м, доказывают целесообразность покупок готовых машин.
«Рейсинг Пойнт» на данный момент доказывает, что, возможно, лучше покупать готовые машины. Это не для идеалистов, желающих видеть развитие болидов. Существование департаментов разработок и развития больше не будет обязательным", — приводит слова Тоста GPblog.
Напомним, вокруг болида «Рейсинг Пойнт» по-прежнему не утихают скандалы. Многие считают, что в команде просто скопировали болид «Мерседеса» образца 2019 года, и ставят под сомнение легальность выбранного подхода.
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