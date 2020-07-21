Ферстаппен: «Рейсинг Пойнт» всегда будет позади «Мерседеса»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями об успехах «Рейсинг Пойнт». По словам нидерландца, команда из Сильверстоуна никогда не сможет по-настоящему конкурировать с «Мерседесом».

«Рейсинг Пойнт» никогда не будет бороться за титул. Им не сравняться с «Мерседесом», они позади. Если копируете болид, вы всегда будете позади", — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Напомним, вокруг болида «Рейсинг Пойнт» по-прежнему не утихают скандалы. Многие считают, что в команде просто скопировали болид «Мерседеса» образца 2019 года, и ставят под сомнение легальность выбранного подхода.

После трёх этапов чемпионата мира «Рейсинг Пойнт» занимает 4-е место в зачёте Кубка конструкторов, уступая «Ред Булл» (2-е место) 15 очков.