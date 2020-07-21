«Мог бы шестым приехать». Подписчики возмущены, что команда не поддержала идею Квята

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят на своей странице в «Инстаграме» выложил пост, в котором подвёл итоги Гран-при Венгрии.
«Вчерашняя гонка была сильной, но только двенадцатое место. Продолжаем работу», — написал Квят.
Пост собрал множество комментариев, и немало подписчиков Квята возмущались, что в команде проигнорировали идею Квята, которая заключалась в том, чтобы поменять резину уже на прогревочном круге. Даниил трижды обращался к коллективу по радиосвязи, но так и не получил ответа.
«Жаль, что инженер тебя не послушал. Мог бы пятым или шестым приехать», — написал один из болельщиков Даниила.
«Тебя должны были послушать и поставить слики до старта», — поддержал идею Квята ещё один фанат.
«Даня, меняй гоночного инженера, если он тупит с резиной», «Всё же нужно было инженеру тебя послушать», — оставляли комментарии подписчики.
Отметим, руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что предложение Квята было проигнорировано, чтобы уберечь его от возможного штрафа.
Соответствующий пост доступен на странице Даниила Квята в «Инстаграме».
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