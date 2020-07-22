Сироткин показал «новое рабочее место»

8 июля стало известно, что пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин сезон-2020 проведёт в гонках на выносливость GT World Challenge Europe Endurance Cup. Россиянин будет выступать в классе Pro в составе экипажа команды SMP Racing на автомобиле Ferrari F488 GT3 Evo 2020 под номером 72.

21 июля Сергей впервые показал свою машину подписчикам в «Инстаграме».

«Как вам моё новое рабочее место?», — спросил Сироткин у подписчиков.

Соответствующий пост доступен на странице пилота в социальной сети.

Сироткин будет совмещать участие в этапах GT World Challenge Europe с ролью резервного пилота команды Формулы-1 «Рено» и руководителя академии картинга в рамках Академии SMP Racing.

Напомним, в 2018 году Сироткин выступал в Формуле-1 в качестве боевого пилота в составе «Уильямса».